Leeds United: "Zaniolo'yu istedik ama alamadık"

Leeds United Başkanı Andrea Radrizzani, Galatasaray'a transfer olan Nicolo Zaniolo hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Leeds United: 'Zaniolo'yu istedik ama alamadık'
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28 Şubat 2023 23:00
Leeds United Başkanı Andrea Radrizzani, Galatasaray'ın transfer ettiği Nicolo Zaniolo'yu almak için çok çaba harcadıklarını açıkladı.

DAZN'a konuşan Radrizzani, "Nicolo Zaniolo'yu transfer etmek için çok çaba harcadık. Roma'ya bir oyuncu önerdik ama Roma'nın AB - Dışı oyuncu hakkı olmadığı için bu transferi gerçekleştiremedik." ifadelerini kullandı.

Federico Chiesa için Juventus ile görüştüklerini söyleyen Radrizzani, "Chiesa ve Pavel Nedved aynı kalitede. Sağdan soldan çalım atabiliyor, dar alanlarda rahatlıkla hareket ediyor, olmayacak yerlerden şut atıyor. Bu transferi istedik ama maalesef başaramadık." açıklamasını yaptı.

24 haftası geride kalan Premier Lig'de Leeds United, 22 puanla 20 takım arasında 17. sırada yer alıyor.

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