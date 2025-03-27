Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, yıllardır basında ve taraftarlar arasında yayılan "vücuduna yıllık 1 milyon dolar harcıyor" söylentisini doğrudan yalanladı.



Bu iddia, oyuncunun olağanüstü kariyerini ve uzun ömürlülüğünü anlatan bir efsane haline gelmişti. Ancak, James, Pat McAfee Show'da yaptığı açıklamalarla bu söylentiyi net bir şekilde çürüttü.



McAfee'nin "Bir milyon dolar gibi bir rakamı vücuduna harcadığın söyleniyor, doğru mu?" şeklindeki sorusuna James şu yanıtı verdi: "Bilmiyorum o iddia nereden çıktı... Vücuduma iyi bakıyorum, ama o kadar paranın harcandığı iddiası nereden geldi hiç bilmiyorum."



James, vücuduna yatırım yaptığını ancak bunun bir milyon dolar seviyesinde olmadığını belirterek, "Vücuduma yatırım yapıyorum tabii, biraz bu, biraz o, çok fazla masaj, hiperbarik odalar, buz banyoları... Ama o kadar büyük bir rakamı nereden buldular, hiç bilmiyorum" dedi.



James, şu anda 22. NBA sezonunda ve 40 yaşında olmasına rağmen hala olağanüstü bir performans sergiliyor. Bu sezon maç başına ortalama 24.9 sayı, 8.1 ribaund ve 8.4 asistle oynuyor ve %51.6 saha içi isabet oranına sahip.



