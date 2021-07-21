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LeBron'un lise forması, yarım milyon dolara satıldı!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in lise döneminde giydiği formanın, yarım milyon dolara alıcı bulduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in lise döneminde giydiği formanın, yarım milyon dolara alıcı bulduğu bildirildi.

The Oregonian/OregonLive'dan Aaron Yohannes'e göre, LeBron'un 2002 yılının Şubat ayında Sports Illustrated dergisinin kapağında giydiği St. Vincent St. Mary's lise forması, bir müzayedede lise forması satışı için yeni bir dünya rekoruna ulaşarak, 512 bin dolara satıldı.

Bu satış, geçtiğimiz yıl Barack "Barry" Obama'nın 1979 Hawaii State Şampiyonu olan erkek üniversite takımının bir üyesi olarak Punahou Okulu'ndaki son yılında giydiği 23 numaralı formasını satmasıyla elde edilen 192 bin dolarlık bir önceki dünya rekorunu geride bırakmış oldu.




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