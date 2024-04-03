Los Angeles Lakers'ın süperstarı LeBron James'in "1-2 yıl daha" oynamasının beklendiği iddia edildi.



Yakın zamanda efsanevi kariyerinin sonuna yaklaştığını açıkça belirten James'le ilgili 'The Pat McAfee Show'da konuşan The Athletic'ten Shams Charania, LeBron'un nihai emekliliği için muhtemel bir zaman çizelgesi sundu:



"LeBron James'in çevresinde ve LeBron James hakkında konuştuğum çoğu kişi, bir ya da iki yılın net bir beklenti olduğunu söylüyor. Somut anlamda kanıtlayacağı çok fazla bir şey kalmadı ama açıkça basketbolu hala çok seviyor ve Los Angeles'ta bir yüzük daha kazanmak istiyor. Lakin bunun ötesinde, fazla emin değilim."



James, 21. sezonunda maç başına 25,4 sayı, 8,1 asist, 7,3 ribaund ve 1,2 top çalma ortalamaları yakalarken, Los Angeles ekibi Batı Konferansı'nda 43-33'lük dereceyle dokuzuncu sırada yer alıyor.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU