Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Dallas Mavericks'e karşı yaşadığı sakatlığın ardından sağ ayağının durumunun takibe alınacağını söyledi.



James, dün gece Mavericks'e karşı 111-108'lik galibiyette üçüncü çeyreğin sonlarında sağ ayağından sakatlanmış olsa da, maçı tamamlamayı başarmış ve Lakers'ın bu sezon NBA'deki en büyük geri dönüş zaferini elde etmesine yardımcı oldu.



LeBron, maçın ardından sakatlığıyla ilgili şunları söyledi:



"Bir süredir daha iyiydi, orası kesin. Ama bu gece asla soyunma odasına dönüp maç dışı kalamazdım. Maçın öneminin farkındaydım ve sahip olduğumuz ivmeyle, geriye düşmüş olsak da halen kazanabileceğimizi düşünmüşyüm. Ayağımın durumunu da önümüzdeki birkaç gün izleyeceğiz, nasıl hissedeceğimi göreceğiz ve oradan devam edeceğiz."



James, üçüncü çeyreğin bitimine 3:16 kala bir pozisyonda Dwight Powell'ın üzerine giderek çift zamanlı stop yaptıktan sonra acı hissetmiş ve yere düşerek dizini tutmuştu.





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