LeBron, resmi olarak ömrünün yarısını NBA'de geçirdi!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, bugün itibariyle resmi olarak tüm hayatının yarısını NBA'de geçirmiş bulunuyor.



LeBron'un en etkileyici özelliklerinden biri, 36 yaşında bile kendisini elit bir seviyede tutan uzun ömürlülüğü olarak biliniyor.



Reddit'te 'CtG526' adlı bir kullanıcı tarafından ortaya çıkarıldığı üzere James, bugün itibariyle (20 Aralık), hayatının yarısını NBA'de geçirmiş oldu:



"2003 NBA Draftı (26 Haziran 2003), LeBron James'in doğumundan (30 Aralık 1984) 6.752 gün sonraydı. Bugün ise NBA draftından 6.752 gün sonrası. Yani bugün LeBron James'in NBA'de resmi olarak yer aldığı süre, almadan önce olduğu süreyle eşit durumda. Yarın ise, hayatının çoğunu NBA'de geçirmiş olacak."



Günümüzde çoğu oyuncunun, ömrünün yarısını NBA'de geçirmek için 19 yıl boyunca ligde oynaması gerekiyor. 10 gün sonra 37 yaşına girecek LeBron için bu süre 18 sene oldu.



NBA tarihinde şimdiye kadar sadece 23 oyuncu 19 veya daha fazla sezon forma giymişti.



