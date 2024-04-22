LeBron, NBA Twitter'ı üzerine yoğunlaşacak filmin yapımcılığını üstlendi

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in yapımcılığını üstlendiği 'NBA Twitter'ı' üzerine olacak filmin prömiyerinin Tribeca Festivali'nde yapılacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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LeBron, NBA Twitter'ı üzerine yoğunlaşacak filmin yapımcılığını üstlendi
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22 Nisan 2024 12:10
Son güncelleme 22 Nisan 2024 12:25
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in yapımcılığını üstlendiği 'NBA Twitter'ı' üzerine olacak filmin prömiyerinin Tribeca Festivali'nde yapılacağı bildirildi.

Yeni saha dışı projesi için NBA Twitter'ı dünyasına dalmaya karar veren James, dünya prömiyerini Haziran ayında New York'taki Tribeca Festivali'nde yapacak olan "Memes and Nightmares" filminde baş yapımcı olarak görev aldı.

Eski UCLA forveti ve NBA Twitter'ının önemli ismi Josiah Johnson'ın da rol aldığı film, popüler bir meme'in ortadan kaybolması ve kimsenin bunu fark edip etmeyeceği konusunu işliyor. Filmde eski NBA oyuncuları JR Smith ve Darius Miles da yer alıyor.

Memes & Nightmares Trailer from Tribeca on Vimeo.

James'in geçmişteki yapımları arasında 2021 yapımı "Space Jam: A New Legacy", 2022 yapımı "Hustle" ve 2023 yapımı "House Party" de yer alıyor.

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