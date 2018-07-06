LeBron, Lakers'ta daha farklı bir basketbol oynayacak

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Magic Johnson, Los Angeles Lakers'ın 1 Temmuz'daki serbest oyuncu döneminin başlangıcından sonraki ilk toplantısında LeBron James için kadro oluşturma planını özetledi.Kaynaklar, James'in hamlelerine danışıldığını, ancak durumun Johnson ve Rob Pelinka'nın yönünde işlendiğini söyledi.Lakers, James'in geleceği için Cleveland Cavaliers ile oynadığı basketbol tarzından daha yeni bir rota çizmeye çalışıyor.James'e yakın bir kaynakaçıklamasını yaptı.Cleveland, öncelik olarak belli konularda uzman oyuncuları ve şutörleri önceliklendirmişti.LeBron, Kobe Bryant ve Michael Jordan'ın kariyerlerini inceledi ve her iki oyuncunun da yaşlandıkça dışarıdan alçak posta yönlendiğini fark etmişti.