LeBron: "Lakers taraftarlarından özür diliyorum..."

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, takımın son zamanlardaki kötü performansı nedeniyle Lakers taraftarlarından özür diledi.



LeBron bunu tweetledi:



"Laker Nation, sizlerden özür diliyorum ve daha iyi olacağımıza söz veriyorum!"



Lakers'ın Denver Nuggets'a karşı son oynadığı maçta gösterdiği performans, takımın efsane oyuncusu Magic Johnson'ın bile tepkisine yol açmış ve ekibin taraftarlara daha iyi bir çaba borçlu olduğunu belirtmesine neden olmuştu:



"Bizler taraftar olarak rakibimizin daha iyi oynamış olmasını kabul edebiliriz ancak böyle bir çaba eksikliğinden de fazlasını hak ediyoruz."



James'in sahadaki varlığı Lakers için kağıt üzerinde düşünüldüğü gibi pozitif katkı da sağlamamış durumda. Ekip, James'in oynadığı maçlarda 16-15 serisi yakalarken, Lakers yıldızının sahada bulunduğu 1.137 dakikada 100 pozisyon başına rakiplerine karşı 0.2 sayı farkla geriye düşüyor.



