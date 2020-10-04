Lazio ve Inter 1'er puanı paylaştı

İtalya Serie A'nın 3. haftasında Inter ile Lazio kozlarını paylaştı. Zirve mücadelesi veren iki ekibin kapışması 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Lazio ve Inter 1'er puanı paylaştı
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04 Ekim 2020 17:58
İtalya Serie A'nın 3. hafta maçında Lazio , Inter'i ağırladı.

Mücadelede ilk gol 30. dakikada Lautaro Martinez'den geldi ve Inter'i 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol olmadı ve Inter devre arasına 1-0 üstün girdi.

Karşılaşmanın 55. dakikasında Lazio'dan Sergej Milinkovic ağları havalandırdı ve ev sahibi ekip beraberliği yakaladı.

Lazio'da Ciro Immobile 69. dakikada, Inter de ise Stefano Sensi 89. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Inter 3. sırada yer alırken, Lazio da puan tablosunda 9. sırada yerini aldı.

Serie A'nın 4. haftasında Lazio, Sampdoria'ya konuk olacak. Inter ise evinde Milan'ı ağırlayacak.



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