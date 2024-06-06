Lazio, Sergio Conceicao için devrede!

Porto'daki teknik direktörlük görevinden ayrılan Sergio Conceicao'nun talipleri artıyor.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Lazio, teknik direktör Igor Tudor'un görevden ayrılmasının ardından Portekizli teknik adam için devreye girdi.
Conceicao'nun adı daha önce Fransız ekibi Marsilya ile anılıyordu.
49 yaşındaki Conceicao, futbolculuk döneminde 1998-2000 ve 2003-2004 dönemleri arasında Lazio'nun formasını giymişti.
İtalyan basınında yer alan habere göre, Lazio, teknik direktör Igor Tudor'un görevden ayrılmasının ardından Portekizli teknik adam için devreye girdi.
Conceicao'nun adı daha önce Fransız ekibi Marsilya ile anılıyordu.
49 yaşındaki Conceicao, futbolculuk döneminde 1998-2000 ve 2003-2004 dönemleri arasında Lazio'nun formasını giymişti.
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