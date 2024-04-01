Lazio, Rade Krunic'i istiyor

Fenerbahçe'nin zorunlu satın alma opsiyonuyla Milan'dan kiraladığı Rade Krunic'e Igor Tudor'un takımı Lazio talip odu. Transfer gerçekleşirse Fenerbahçe Milan'a 4.6 milyon Euro ödemeyecek.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Lazio, Rade Krunic'i istiyor
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01 Nisan 2024 10:10
Ocak ayındaki ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin Milan'dan zorunlu satın alma opsiyonu ile birlikte kiraladığı Rade Krunic için önemli bir gelişme yaşandı.

Krunic'e İtalyan kulübü Lazio'nun talip olduğu öğrenildi. Sırp asıllı Bosna Hersekli futbolcunun Lazio'ya satışı gerçekleşirse Fenerbahçe, Lazio'ya 4.6 milyon Euro bonservis bedeli ödemekten de kurtulacak.

Bir dönem Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü yapan Tudor'un Lazio'nun başına geçmesinin ardından Hırvat teknik adam, yönetime gelecek sezon için istediği futbolcuların listesini verdiği ve bu listede Krunic'in olduğu da bildirildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de 9'u ilk 11'de olmak üzere toplam 13 resmi maça çıkan ve 776 dakika süre alan Rade Krunic bu karşılaşmalarda gol ve asist yapmadı.

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