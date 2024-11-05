Serie A'nın 11. haftasında Marco Baroni'nin ekibi Lazio evinde Davide Nicola'nın yönettiği Cagliari'yi 2-1 mağlup etti.



Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Lazio'nun gollerini 2. dakikada Boulaye Dia ve 76. dakikada penaltıdan Mattia Zaccagni attı.



Cagliari'nin golünü ise 41. dakikada Zito Luvumbo kaydetti. Öte yandan Cagliari'de 78. dakikada Yerry Mina ve Michel Adopo kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sonuçla birlikte galibiyet serisini 3 maça çıkartan Lazio 22 puana ulaşırken, Cagliari 9 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Lazio deplasmanda Monza'ya konuk olurken, Cagliari evinde Milan'ı ağırlayacak.



