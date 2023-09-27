İtalya Serie A, 6. hafta karşılaşmasında Lazio Olimpico stadında ağırladığı Torino'yu 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Matias Vecino ve 75. dakikada Mattia Zaccagni kaydetti.
Lazio bu galibiyetle beraber puanını 7'ye yükseltirken, Torino'da 8 puanda kaldı.
Lazio bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Milan'a konuk olurken, Torino sahasında Hellas Verona'yı konuk edecek.
Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Matias Vecino ve 75. dakikada Mattia Zaccagni kaydetti.
Lazio bu galibiyetle beraber puanını 7'ye yükseltirken, Torino'da 8 puanda kaldı.
Lazio bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Milan'a konuk olurken, Torino sahasında Hellas Verona'yı konuk edecek.