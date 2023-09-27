Lazio evinde sezonun ikinci galibiyetini aldı

İtalya Serie A karşılaşmasında Lazio sahasında konuk ettiği Torino'yu mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Lazio evinde sezonun ikinci galibiyetini aldı
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27 Eylül 2023 23:42
Son güncelleme 27 Eylül 2023 23:58
İtalya Serie A, 6. hafta karşılaşmasında Lazio Olimpico stadında ağırladığı Torino'yu 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Matias Vecino ve 75. dakikada Mattia Zaccagni kaydetti.

Lazio bu galibiyetle beraber puanını 7'ye yükseltirken, Torino'da 8 puanda kaldı.

Lazio bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Milan'a konuk olurken, Torino sahasında Hellas Verona'yı konuk edecek.



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