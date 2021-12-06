Lazio'da İmmobile belirsizliği!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'indeki rakibi Lazio'da yıldız oyuncu Ciro İmmobile, Sampdoria ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan ayrıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Lazio'da İmmobile belirsizliği!
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06 Aralık 2021 19:29
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lazio'nun yıldız golcüsü Ciro İmmobile, Sampdoria maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

İtalyan ekibinin teknik direktörü Maurizio Sarri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Dizinde şiddetli bir ağrı hissetti. Umarım bu sadece bir darbenin sonucudur ve hızlıca düzelir." ifadelerini kullandı.

İmmobile'nin durumu yapılan tetkiklerin ardından belli olacak.

Immobile bu sezon Serie A'da çıktığı 19 maçta 16 gol, 2 asist yapma başarısı gösterdi.


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