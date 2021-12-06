Lazio'da İmmobile belirsizliği!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lazio'nun yıldız golcüsü Ciro İmmobile, Sampdoria maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi.



İtalyan ekibinin teknik direktörü Maurizio Sarri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Dizinde şiddetli bir ağrı hissetti. Umarım bu sadece bir darbenin sonucudur ve hızlıca düzelir." ifadelerini kullandı.



İmmobile'nin durumu yapılan tetkiklerin ardından belli olacak.



Immobile bu sezon Serie A'da çıktığı 19 maçta 16 gol, 2 asist yapma başarısı gösterdi.





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