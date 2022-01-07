Layvin Kurzawa, Watford'a önerildi

Paris Saint-Germain'den ayrılması beklenen Layvin Kurzawa'nın Watford'a önerildiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Layvin Kurzawa, Watford'a önerildi
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07 Ocak 2022 21:28
Paris Saint-Germain'de forma giyen ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Layvin Kurzawa için Fransa'dan bir transfer iddiası gündeme geldi.

Fransız basınında yer alan haberde, PSG'nin finansal şartlar nedeniyle kesin olarak yollarını ayırmak istediği 29 yaşındaki futbolcunun menajerlik şirketince Premier Lig ekibi Watford'a önerildiği belirtildi.

Kurzawa'nın adı daha önce Galatasaray ile birlikte Lazio'yla da anılmıştı.


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