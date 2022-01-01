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LaVine'in dönüş tarihi, bu hafta belli olacak!

Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine'in, sakatlığı için bu hafta yeniden değerlendirmeye alınacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls yıldızı Zach LaVine'in, sakatlığı için bu hafta yeniden değerlendirmeye alınacağı bildirildi.

LaVine'in sol dizine çekilen MR'da önemli bir yapısal hasar görülmediği belirtildi.

LaVine sakatlığı, Cuma günü Bulls'un Golden State Warriors'a karşı oynadığı maçın başlarında geçirmişti. O sırada, sakatlığın ciddi olmadığı ve LaVine'in daha önce bir miktar şişlikle zaten oynamış olduğu söylenmişti.

Bulls, LaVine'ın hedefe yönelik tedaviye başladığını ve parkelere ne zaman döneceğinin bu hafta içinde belirleneceği açıkladı.


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