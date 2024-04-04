NBA yıldızları Lonzo ve LaMelo Ball'un babası LaVar Ball, oğullarının sakatlık sorunlarını giydikleri ayakkabıların kalitesine ve NBA'in güç ve kondisyon programlarına bağladı.



CBS Sports ile yakın zamanda yapılan bir röportajda LaVar, oğullarının NBA kariyerleri boyunca hazır kalmalarını engelleyen sakatlıklar konusundaki endişelerini dile getirdi.



LaMelo'nun sezonunu sonlandıran ayak bileği sakatlığı ve Lonzo'nun sakatlıkları nedeniyle uzun süre parkelerden uzak kalması, dayanıklılıkları hakkında bazı soru işaretleri ortaya çıkarmıştı.



LaVar, uygun kondisyonun önemini vurgulayarak, NBA'deki profesyonellerin uyguladığı yöntemleri eleştirdi ve sakatlıkların önlenmesinde daha etkili bir yaklaşım olarak yokuşta koşu yapmak da dahil olmak üzere kendi sıkı antrenman yöntemini savundu:



"Bana 'LaVar, çocukları çok çalıştırdın, bu yüzden sakatlanıyorlar' diyorlar. Hayır. Sakatlanmalarının nedeni, benden uzakta kalmaları ve yaptıkları b**tan egzersizler. Sürekli yokuş koşusu yaparsanız, gücünüzü ve kuvvetinizi korursunuz. Ama onun yerine lastik bantlarla falan hafif şeyler yapmaya başladığınızda, zamanla dökülmeye başlarsınız."



Ek olarak LaVar, LaMelo'nun giydiği ayakkabıların kalitesiyle ilgili endişelerini dile getirerek bunların süregelen ayak bileği sakatlıklarına katkıda bulunan bir faktör olduğunu öne sürdü. Ball, ayakkabıların oğlunun ihtiyaçlarına göre doğru şekilde üretilmediğine ve bu durumun sık sık ayak bileğinde sorunlara yol açtığına inandığını söyledi.



Tüm bu zorluklara rağmen LaVar, Lonzo ve LaMelo'nun gelecek sezona daha güçlü bir şekilde geri dönebileceğine olan güvenini de dile getirdi.





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