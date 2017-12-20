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Laurent Blanc, Galatasaray'a pahalı geldi!

Fatih Terim ismini 1 numaraya alan Galatasaray yönetimi, Laurent Blanc konusunda maliyet engeline takıldı.

Laurent Blanc, Galatasaray'a pahalı geldi!
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20 Aralık 2017 12:05
Galatasaray'ın 1 numaralı hoca adayı tabii ki Fatih Terim. Son olarak A Milli Takımı çalıştıran, Bosna Hersek Milli Takımı'ndan da teklif alan Terim, görevi kabul etmesi halinde hemen Florya'nın başına geçecek. Dursun Özbek yönetimi, Fatih Terim'in ikna edilmesi için şartları zorlayacak.

Yabancı aday olarak düşünülen isimlerin başında gelen Laurent Blanc ise yönetimin bütçesine uymadı. Yardımcılarıyla birlikte Fransız teknik adam, yıllık 5 milyon Euro'luk maliyet çıkardı. Bu isim şimdilik rafa kalktı.

Yöneticilere, özellikle pek çok teknik adam tavsitesi geldiği biliyor. Bunların büyük çoğunluğu ise yabancı...

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