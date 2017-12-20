BLANC'IN AÇIKLAMALARI İÇİN...

Galatasaray'ın 1 numaralı hoca adayı tabii ki Fatih Terim. Son olarak A Milli Takımı çalıştıran, Bosna Hersek Milli Takımı'ndan da teklif alan Terim, görevi kabul etmesi halinde hemen Florya'nın başına geçecek. Dursun Özbek yönetimi, Fatih Terim'in ikna edilmesi için şartları zorlayacak.Yabancı aday olarak düşünülen isimlerin başında gelen Laurent Blanc ise yönetimin bütçesine uymadı. Yardımcılarıyla birlikte Fransız teknik adam, yıllık 5 milyon Euro'luk maliyet çıkardı. Bu isim şimdilik rafa kalktı.Yöneticilere, özellikle pek çok teknik adam tavsitesi geldiği biliyor. Bunların büyük çoğunluğu ise yabancı...