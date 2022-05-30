Lassina Traore, Fenerbahçe için geliyor

Fenerbahçe'nin, Shakhtar Donetsk'te forma giyen Burkina Fasolu oyuncu Lassina Traore'yi İstanbul'a getirmek üzere olduğu öne sürüldü.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Lassina Traore, Fenerbahçe için geliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Mayıs 2022 12:20
Fenerbahçe'nin transferdeki en önemli hedefi, gol sıkıntısı çekmeyecek üst düzey bir forvete imza attırmak. Bunun için arayış sürerken yönetim, 'fırsat ve geleceğe yatırım transferi' olarak da Lassina Traore'yi gündemine almıştı.

Ukrayna basını ile Afrika'dan çeşitli kaynaklar, Fenerbahçe'nin golcü oyuncuyu kiralamak için Shakhtar ile el sıkıştığını, Şampiyonlar Ligi bileti alınması halinde transferin gerçekleşeceğini yazmıştı. Sarı-Lacivertliler ligi 2. tamamladı ve hedefine ulaştı. Ancak yönetim, Traore konusunda adım atmadan önce Jorge Jesus'un vereceği kararı bekliyor. Eğer tecrübeli teknik adam, yeni sezonda sık sık çift forvetli diziliş tercih ederse, kaliteli bir golcünün yanı sıra Traore transferi de gerçekleşebilir.

Genç oyuncu, geçen yaz 10 milyon euroya Ajax'tan Shakhtar'a transfer olmuştu. Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açması sonrası ülke futbolu durma noktasına gelince, Shakhtar'ın yabancı oyuncuları kulüpten ayrılmıştı.



 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ