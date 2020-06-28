Lampard: 'Pulisic; Salah ve Mane gibi olabilir'

Chelsea teknik direktörü Frank Lampard, takımın genç yıldızlarından Christian Pulisic'e övgüler yağdırdı.



Chelsea'nin kazandığı ve Liverpool'un şampiyonluğu garantilediği maçta, Pulisic Manchester City'e karşı galibiyeti getiren isimlerden oldu.



"MANE VE SALAH GİBİ OLABİLİR"



Lampard, Amerikalı kanat oyuncusu hakkında; "Bence çok büyük bir oyuncuya dönüşebilir. Yaşına baktığınız zaman, henüz çok gençken Almanya'da fark yarattı. Ondan beklentiler doğal olarak büyük. Pulisic; Sterling, Mane ve Salah'taki açık alan kabiliyetlerine sahip. Ona sahip olduğumuz için mutluyum." dedi.



Christian Pulisic, bu sezon Chelsea forması ile 25 resmi maça çıktı. 21 yaşındaki kanat oyuncusu, bu maçlarda takımına 8 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.



