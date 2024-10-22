Lamine Yamal'dan Neymar ve Messi itirafı!

Barcelona'da forma giyen İspanyol futbolcu Lamine Yamal, küçükken idolü olan futbolcuyu açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Lamine Yamal'dan Neymar ve Messi itirafı!
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22 Ekim 2024 18:52
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın formasını giyen İspanyol futbolcu Lamine Yamal, flaş bir itirafta bulundu. 

"EN İYİSİ MESSİ'YDİ AMA..."

17 yaşındaki futbolcu, küçükken idolü olan futbolcuyu açıkladı. Yamal, yaptığı açıklamada "Çocukken idolüm Neymar'dı. Lionel Messi en iyisi olsa da Neymar'ın oyun tarzını çok severdim." ifadelerini kullandı. 

YAMAL'IN PERFORMANSI

İspanyol yıldız, Barcelona ile çıktığı 63 resmi maçta 12 gol attı, 15 asist yaptı. Yamal, bu sezon ise 12 resmi maçta takımına 5 gol, 6 asistlik katkı verdi.
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