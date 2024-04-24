LaLiga Başkanı Tebas: 'Real Madrid taraftarıyım'

LaLiga Başkanı Javier Tebas, Real Madrid'in transferinde son aşamaya geldiği Kylian Mbappe için açıklamalarda bulundu.



"REAL MADRID TARAFTARIYIM"



Mbappe'nin Real Madrid'e gelecek olmasından ötürü heyecanlı olduğunu söyleyen Tebas, "Bir Real Madrid taraftarı olarak Kylian Mbappe'nin Madrid'e gelecek olmasından ötürü heyecanlıyım." dedi.



"EN İYİSİ BELLINGHAM"



Mbappe'ye dünyanın en iyi oyuncusu diyemeyeceğini söyleyen Tebas, "Ona dünyanın en iyi oyuncusu diyemem çünkü bence en iyisi Jude Bellingham, tabii Vinicius da var." sözlerini sarf etti.



İspanya'dan gelen son haberlere göre; Real Madrid, Kylian Mbappe'yi bonservissiz şekilde yaz aylarında transfer etmek için oyuncu ile anlaşma sağladı.



BARCELONA'DAN BÜYÜK TEPKİ



Öte yandan hafta sonu oynanan Real Madrid - Barcelona maçında Lamine Yamal'ın şutu sonrası topun çizgiyi geçip geçmediği iddiaları üzerine gol çizgisi teknolojisinin İspanya'da neden olmadığını da açıklayan Tebas, " Ligimizde kale çizgisi teknolojisi neden mi yok? Çünkü mükemmel bir teknoloji değil. Başarısız olan ve genellikle kullanılmayan bir şeye 5-6 milyon euro ödeyemezsiniz." dedi.



Barcelonalı taraftarlar sosyal medya üzerinden Yamal'ın şutunda topun kale çizgisini geçtiğini iddia ederken, Tebas'ın 'Real Madrid taraftarıyım' sözlerine büyük tepki gösterdi.





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