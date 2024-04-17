Los Angeles Lakers, Smoothie King Center'da oynanan play-in turnuvası maçında New Orleans Pelicans'ı 110-106 mağlup ederek playofflara adını yazdırmayı başardı.



Batı'da 7. sıraya yerleşen Lakers, Cumartesi günü Ball Arena'da Denver Nuggets'la playoff ilk turunda karşı karşıya gelecek. Pelicans ise Golden State Warriors'a karşı play-in maçını kazanan Sacramento Kings ekibiyle Cuma gecesi 8. sıra için mücadele edecek.



LeBron James, bu karşılaşmada Lakers'a 23 sayı, 9 ribaund, 9 asist, 3 top çalma ve 2 blokla liderlik etti. D'Angelo Russell 21 sayı, 6 asist, 1 top çalma ve 1 blok kaydederken, Anthony Davis 20 sayı, 15 ribaund, 3 blok ve 1 top çalmayla maçı tamamladı.



Pelicans tarafında Zion Williamson 40 sayı, 11 ribaund, 5 asist, 1 top çalma ve 1 blokla mücadele etse de bu galibiyet için yeterli olmadı. Trey Murphy 12 sayı, 4 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blokla, Brandon Ingram ise 11 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle oynadı.





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