Los Angeles Lakers'ın, efsanevi oyuncu Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın yeni bir heykelini gün içinde özel bir törenle görücüye sunacağı bildirildi.



Bu heykel, Bryant'ın Crypto.com Arena önündeki ikinci heykeli olacak. Lakers efsanesinin ilk heykeli, geçtiğimiz Şubat ayında sergilenmişti.



Kobe ve Gianna Bryant, Ocak 2020'de Kaliforniya, Calabasas'ta meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden dokuz kişi arasındaydı.



Tarihin en büyük Lakers oyuncularından biri olan Bryant, 2016'da emekli olmadan önce 20 yıllık kariyerinin tamamını takımda geçirmişti. Takımın sayı, oynanan maç ve top çalma kategorilerinde tüm zamanların lideri olan Kobe, bu süreç içerisinde toplam beş şampiyonluk kazanmıştı.



Lakers, efsane oyuncunun 8 ve 24 numaralı formalarını 2017'de emekli etmişti.



Açılış tarihi için 2 Ağustos'un (bugün) seçilme sebebi, tarihte hem Kobe'nin hem de kızı Gianna'nın basketbol oynarken tercih ettikleri forma numaralarının yer alması oldu.



Gianna Bryant 13 yaşındaydı ve kadın basketbolunda yükselen potansiyel bir yıldız olarak görülüyordu.



Kobe Bryant'ın üçüncü heykelinin 2024-25 sezonu içinde açılışının yapılması bekleniyor.





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