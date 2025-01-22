Los Angeles Lakers'ın halen takas piyasasında aktif olduğu, ancak "elindeki her şeyi vereceği" bir hamle yapmasının pek olası gözükmediği iddia edildi.



The Athletic'ten Jovan Buha, Lakers'ın takas piyasasında aktif olduğunu belirtirken, ekibin takas edilebileceği iki birinci tur seçimini de bu anlaşmalara dahil etmek yerine olduğu gibi kalmasının veya yarı önlemli bir takas yapmasının daha ihtimaller dahilinde gözüktüğünü açıkladı.



Lakers'ın daha iyi iki yönlü bir forvet, daha iyi bir yedek pivot ve başka bir oyun kurucu aradığı söylenmişti. Jarred Vanderbilt'in kadroya dönmeye hazırlanmasıyla, LA ekibinin bir uzuna veya top taşıyıcıya öncelik vermesi bekleniyor.



