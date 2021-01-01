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"Lakers, Drummond ile yola devam edeceğinin sinyallerini verdi" iddiası

Los Angeles Lakers'ın, Andre Drummond'ın takımın geleceğinin bir parçası olacağının "sinyallerini verdiği" iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers'ın, Andre Drummond'ın takımın geleceğinin bir parçası olacağının "sinyallerini verdiği" iddia edildi.

"The Lowe Post" isimli podcast'e konuk olan ESPN muhabiri Dave McMenamin'e göre, "Lakers ofisi, ilgilenen herkese 'Bu yalnızca yarım sezonluk bir imza değil' sinyalini vermiş bulunuyor ve Andre Drummond, bu takımın geleceğinin bir parçası." konumunda.

Drummond, Lakers ile çıktığı 21 normal sezon maçında 24.8 dakika sahada kalarak 11.9 sayı, 10.2 ribaund ve 1.4 asist ortalamaları yakalamıştı. Şu ana kadar oynadığı dört playoff maçında ise 9.5 sayı ve 10.5 ribaund ortalamalarına sahip.


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