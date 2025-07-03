Lakers, Deandre Ayton ile 2 yıllık anlaşma imzalıyor

Los Angeles Lakers, serbest oyuncu konumundaki pivot Deandre Ayton ile iki yıllık bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

calendar 03 Temmuz 2025 12:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Lakers, Deandre Ayton ile 2 yıllık anlaşma imzalıyor
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Los Angeles Lakers, serbest oyuncu konumundaki pivot Deandre Ayton ile iki yıllık bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre, anlaşmada 2026-27 sezonu için oyuncu opsiyonu bulunuyor.

26 yaşındaki Ayton, geçtiğimiz pazar günü Portland Trail Blazers ile sözleşmesini feshederek serbest oyuncu statüsüne geçti.


2.13'lük eski 1 numaralı draft seçimi Ayton, Trail Blazers formasıyla geçtiğimiz sezon 14.2 sayı ve 10.2 ribaund ortalamalarıyla double-double yaptı. Ancak sakatlık nedeniyle sadece 40 maçta forma giyebildi ve All-Star arasından sonra baldırındaki sorun sebebiyle sahaya çıkmadı.

Kulüp kaynaklarına göre, Portland yönetimi Ayton'un saha dışındaki tutumlarından rahatsızdı. The Athletic'ten Jason Quick'in haberine göre, Ayton zaman zaman antrenmanlara ve takım uçuşlarına geç kalıyor, tedavi süreçlerini aksatıyor ve maç içi performans düşüklüğü nedeniyle uyarıldığında soyunma odasında agresif davranışlar sergiliyordu.

Tüm bu iddialara rağmen Lakers, Ayton'u ilk beş pivot olarak değerlendirmeye almış durumda. Los Angeles yönetimi sezon öncesi hamlelerinde bu pozisyonu güçlendirmeyi öncelikli hedef olarak belirlemişti.

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