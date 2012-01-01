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Lakers, 20 yıl daha Staples Center'da!

Los Angeles Lakers, Staples Center'ın sahibi AEG ile arenanın kira sözleşmesini 2041 yılına kadar, 20 yıl daha uzattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers, Staples Center'ın sahibi AEG ile arenanın kira sözleşmesini 2041 yılına kadar, 20 yıl daha uzattı.

Anlaşma, 22 yıllık arenada sermaye iyileştirmeleri ve yükseltmeleri için "dokuz rakamlı" bir harcama taahhüdü içeriyor.

AEG'den Philip Anschutz takımın yüzde 27'sini kontrol ederken, Buss ailesi yüzde 66'ına sahip durumda.

Staples Center, 1980'lerde inşa edilen arenaların yaklaşık 500.000 veya 600.000 fit kare alanına kıyasla, yaklaşık 1 milyon fit karelik bir alana oturduğu için, uyum sağlayacak boyut ve esnekliğe sahip.


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