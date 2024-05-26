Lacazette: "Geleceğimi düşüneceğim"

Lyon forması giyen Alexandre Lacazette, geleceğiyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Lacazette: 'Geleceğimi düşüneceğim'
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26 Mayıs 2024 14:19
Lyon forması giyen Alexandre Lacazette, Fransız ekibindeki geleceği için konuştu.

32 yaşındaki golcü futbolcu, "Gidiyorum ya da kalmak istiyorum" gibi bir durum söz konusu değil. Geleceğimi düşünmek için birkaç gün bekleyeceğim." dedi.

Lyon'da geride kalan sezonda 34 maçta süre bulan deneyimli futbolcu, 22 gol attı ve 5 asist yaptı.

Lacazette'nin Lyon ile mevcut sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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