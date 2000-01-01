Kyrie: "Sahaya dönüp insanları yok etmek için sabırsızlanıyorum"

Brooklyn Nets süperstarı Kyrie Irving, basketbol oynamaya geri dönmek ve "insanları yok etmek için" sabırsızlandığını belirtti.



Halen sezonunu kapatmaya zorlayan bir omuz sakatlığının rehabilitasyonunda bulunan Irving, Instagram'daki grup sohbetinde şunları söyledi:



"Sahaya dönüp insanları yok etmek için sabırsızlanıyorum."



Bir hayran, "ayak bileklerine zorbalık sezonu" dedikten sonra, Irving şöyle cevap verdi: "Yapmayı en sevdiğim şey haha biliyorsunuz."



Hücumda eşleştiği oyunculara, çeşitli crossover hareketleri ve ani hızlanmaları ile zor anlar yaşatmakla ün yapan Kyrie, Nets ile oynadığı 20 maçta kariyerinin en yükseği 27.4 sayı, 5.2 ribaund ve 6.4 asist istatistikleriyle oynamıştı.



