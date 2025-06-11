Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, New York Knicks forması giyen Karl-Anthony Towns'a yönelik sosyal medya eleştirilerine sert bir çıkışla karşılık verdi.
Twitch yayınında konuşan Irving, Towns'un hem kişisel hem kültürel kökenleriyle kendisi için özel bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Onunla dalga geçmeyi bırakın. Bu burada bitsin artık." ifadelerini kullandı.
Irving, yayın sırasında öfkesini gizlemeyerek şunları söyledi:
"Kardeşim KAT ile dalga geçmeyi bırakın. Sizden bıktım. Eğer o şeyleri tekrar paylaşırsanız, onunla ilgili meme yaparsanız, saldırırım artık size. Fiziksel değil tabii, GTA'daki gibi değil ama yine de saldırırım," diyen Irving, sosyal medyadaki negatif paylaşımlara açıkça meydan okudu.
Irving ayrıca, Towns'un New Jersey kökeninin kendisi üzerindeki etkisini de anlattı. "O Dominikli bir siyahi. Benim gibi New Jersey'de büyüdü. Burada hayatta kalmak zorundasın," diyen Irving, eyaletin etnik çeşitliliğine vurgu yaptı:
"Burada çok farklı demografik gruplardan insanlar var. Hayatta kalmak için bir yolunu bulman gerekiyor."
Kimi zaman Towns'un davranışlarının farklı ortamlara uyum sağlamak için geliştirdiği "code-switching" (kod değiştirme) refleksiyle ilgili esprili yorumlar yapan Irving, ciddi bir ifadeyle şu sözlerle devam etti:
"Ciddi konuşuyorum, o bir adam. O benim kardeşim. Her zaman onu koruyacağım."
Bilindiği üzere Towns, Knicks'in Doğu Konferansı Finalleri'nde Indiana Pacers'a elenmesinin ardından sosyal medyada mimikleri ve sahadaki tavırları üzerinden yoğun şekilde alaya alınmıştı. Savunmadaki zayıflıkları nedeniyle eleştirilen yıldız oyuncu, zaman zaman "fazla yumuşak" gibi nitelendirmelerle hedef olmuştu.
Tüm bu eleştirilere rağmen Towns, sezonu 24.4 sayı ve 12.8 ribaund ortalamalarıyla tamamlamış ve Aralık ayında Doğu Konferansı Ayın Oyuncusu ödülünü kazanmıştı. Playoff'larda da 21.4 sayı ve 11.6 ribaund ortalamalarıyla etkili performans sergileyerek Knicks'in 2000 yılından bu yana ilk kez konferans finaline çıkmasında önemli rol oynamıştı.
Ancak kulüp içinden sızan bazı raporlar, oyuncunun savunma iletişimi konusundaki eksikliklerinin takım içinde hayal kırıklığına yol açtığını ve bu durumun sezonun erken sona ermesinde etkili olduğunu ileri sürmüştü.
Kyrie'nin sözleri, hem bireysel dostluk hem de kültürel dayanışma açısından güçlü bir mesaj niteliği taşıyor. NBA yıldızlarının birbirine verdiği bu tür destekler, sosyal medyanın yıpratıcı etkilerine karşı önemli bir hatırlatma olarak öne çıkıyor.
Twitch yayınında konuşan Irving, Towns'un hem kişisel hem kültürel kökenleriyle kendisi için özel bir yere sahip olduğunu vurgulayarak, "Onunla dalga geçmeyi bırakın. Bu burada bitsin artık." ifadelerini kullandı.
Irving, yayın sırasında öfkesini gizlemeyerek şunları söyledi:
"Kardeşim KAT ile dalga geçmeyi bırakın. Sizden bıktım. Eğer o şeyleri tekrar paylaşırsanız, onunla ilgili meme yaparsanız, saldırırım artık size. Fiziksel değil tabii, GTA'daki gibi değil ama yine de saldırırım," diyen Irving, sosyal medyadaki negatif paylaşımlara açıkça meydan okudu.
Irving ayrıca, Towns'un New Jersey kökeninin kendisi üzerindeki etkisini de anlattı. "O Dominikli bir siyahi. Benim gibi New Jersey'de büyüdü. Burada hayatta kalmak zorundasın," diyen Irving, eyaletin etnik çeşitliliğine vurgu yaptı:
"Burada çok farklı demografik gruplardan insanlar var. Hayatta kalmak için bir yolunu bulman gerekiyor."
Kimi zaman Towns'un davranışlarının farklı ortamlara uyum sağlamak için geliştirdiği "code-switching" (kod değiştirme) refleksiyle ilgili esprili yorumlar yapan Irving, ciddi bir ifadeyle şu sözlerle devam etti:
"Ciddi konuşuyorum, o bir adam. O benim kardeşim. Her zaman onu koruyacağım."
Bilindiği üzere Towns, Knicks'in Doğu Konferansı Finalleri'nde Indiana Pacers'a elenmesinin ardından sosyal medyada mimikleri ve sahadaki tavırları üzerinden yoğun şekilde alaya alınmıştı. Savunmadaki zayıflıkları nedeniyle eleştirilen yıldız oyuncu, zaman zaman "fazla yumuşak" gibi nitelendirmelerle hedef olmuştu.
Tüm bu eleştirilere rağmen Towns, sezonu 24.4 sayı ve 12.8 ribaund ortalamalarıyla tamamlamış ve Aralık ayında Doğu Konferansı Ayın Oyuncusu ödülünü kazanmıştı. Playoff'larda da 21.4 sayı ve 11.6 ribaund ortalamalarıyla etkili performans sergileyerek Knicks'in 2000 yılından bu yana ilk kez konferans finaline çıkmasında önemli rol oynamıştı.
Ancak kulüp içinden sızan bazı raporlar, oyuncunun savunma iletişimi konusundaki eksikliklerinin takım içinde hayal kırıklığına yol açtığını ve bu durumun sezonun erken sona ermesinde etkili olduğunu ileri sürmüştü.
Kyrie'nin sözleri, hem bireysel dostluk hem de kültürel dayanışma açısından güçlü bir mesaj niteliği taşıyor. NBA yıldızlarının birbirine verdiği bu tür destekler, sosyal medyanın yıpratıcı etkilerine karşı önemli bir hatırlatma olarak öne çıkıyor.
HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<