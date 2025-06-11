Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, New York Knicks forması giyen Karl-Anthony Towns'a yönelik sosyal medya eleştirilerine sert bir çıkışla karşılık verdi.Twitch yayınında konuşan Irving, Towns'un hem kişisel hem kültürel kökenleriyle kendisi için özel bir yere sahip olduğunu vurgulayarak,ifadelerini kullandı.Irving, yayın sırasında öfkesini gizlemeyerek şunları söyledi:diyen Irving, sosyal medyadaki negatif paylaşımlara açıkça meydan okudu.Irving ayrıca, Towns'un New Jersey kökeninin kendisi üzerindeki etkisini de anlattı.diyen Irving, eyaletin etnik çeşitliliğine vurgu yaptı:Kimi zaman Towns'un davranışlarının farklı ortamlara uyum sağlamak için geliştirdiği "code-switching" (kod değiştirme) refleksiyle ilgili esprili yorumlar yapan Irving, ciddi bir ifadeyle şu sözlerle devam etti:Bilindiği üzere Towns, Knicks'in Doğu Konferansı Finalleri'nde Indiana Pacers'a elenmesinin ardından sosyal medyada mimikleri ve sahadaki tavırları üzerinden yoğun şekilde alaya alınmıştı. Savunmadaki zayıflıkları nedeniyle eleştirilen yıldız oyuncu, zaman zamangibi nitelendirmelerle hedef olmuştu.Tüm bu eleştirilere rağmen Towns, sezonu 24.4 sayı ve 12.8 ribaund ortalamalarıyla tamamlamış ve Aralık ayında Doğu Konferansı Ayın Oyuncusu ödülünü kazanmıştı. Playoff'larda da 21.4 sayı ve 11.6 ribaund ortalamalarıyla etkili performans sergileyerek Knicks'in 2000 yılından bu yana ilk kez konferans finaline çıkmasında önemli rol oynamıştı.Ancak kulüp içinden sızan bazı raporlar, oyuncunun savunma iletişimi konusundaki eksikliklerinin takım içinde hayal kırıklığına yol açtığını ve bu durumun sezonun erken sona ermesinde etkili olduğunu ileri sürmüştü.Kyrie'nin sözleri, hem bireysel dostluk hem de kültürel dayanışma açısından güçlü bir mesaj niteliği taşıyor. NBA yıldızlarının birbirine verdiği bu tür destekler, sosyal medyanın yıpratıcı etkilerine karşı önemli bir hatırlatma olarak öne çıkıyor.