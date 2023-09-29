Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving, Mavericks'in takım kadrosunu oluşturmadan önce kendisine danıştığını söyledi.



31 yaşındaki oyuncu, Mavs tarafından saygı duyulduğunu ve takdir edildiğini hissettiğini belirterek; takımın yaz döneminde kendisi ve Luka Doncic'in etrafında kuracağı kadroyu düzenlerken kendisiyle iletişim halinde kaldığını açıkladı:



"Tüm yaz boyunca hep bana danıştılar. Kapanış toplantılarımızda bile kiminle oynamak istediğimi, piyasada kimi gözüme kestirdiğimi ve önümüzdeki birkaç serbest oyuncu döneminde kimlerin olabileceğini sordular. Oldukça ilginçti, ve ben de geleceğe bakarken takım içi kimyayı oluşturmanın zaman aldığını bilerek hareket ediyordum."



Irving, tüm bunların ötesinde ailesinin Dallas'ta olmayı da çok sevmesi nedeniyle Mavericks'te kalmak istediğini defalarca dile getirmişti.



