Kylian Mbappe'ye koronavirüs testleri yapıldı!

Dünyanın kırmızı alarma geçtiği ölümcül koronavirüs salgını, futbol dünyasında da ciddi bir endişeye yol açmış durumda. Birçok lige ara verilen, birçok maçın da seyircisiz oynanması kararı alınan Avrupa'da, oyuncuların durumu ise marak konusu.Bu kapsamda, Fransa'da PSG forması giyen dünyaca ünlü futbolcu'nin de koronavirüs endişesi taşıdığı bildirildi. L'Equipe'in haberine göre, takımıyla 3 gündir idmana çıkamayan Mbappe'ye koronavirüs testleri yapıldı.Boğazında yanma olan ve burun akıntısı şikayeti bulunan geç futbolcunun, ancak tam sonuçların yarın (11 Mart) günü alınacağı kaydedildi.Öte yandan Telefoot, Mbappe'nin yapılan testlerinin negatif çıktığını ve oyuncunun koronavirüs taşımadığını duyurdu.Fransız yıldızın, Şampiyonlar Ligi'ndeki Dortmund maçında oynama ihtimalinin de oldukça düşük olduğu bilgisi paylaşıldı.