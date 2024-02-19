Kylian Mbappe'nin yeni adresi belli oluyor!

PSG'nin yüksek maaş teklifine rağmen ayrılmayı tercih eden Kylian Mbappe'nin yeni adresi belli oldu.



Marca'da yer alan habere göre; Real Madrid, Fransız yıldız ile her konuda anlaşma sağladı.



SÖZLEŞME 5 YILLIK



Haberde Madrid devinin yaz transfer döneminde Mbappe'yi kadrosuna katacağı ifade edildi. Fransız yıldız ile 5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandığı da aktarıldı.



BAŞKAN DOĞRULADI



Öte yandan AS'ta yer alan habere göre, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Kylian Mbappe'nin takımdan ayrılacağını ve Real Madrid'e gideceğini doğruladı.



OYUNCUNUN RAKAMLARI



Piyasa değeri 180 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki yıldız, PSG formasıyla 291 maça çıktı. 244 gol atarken, 105 de asist yaptı.





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