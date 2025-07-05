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Kyle Walker resmen Burnley'de!

Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Kyle Walker, tercihini Burnley'den yana kullandı.

calendar 05 Temmuz 2025 14:07 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2025 14:47
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Kyle Walker resmen Burnley'de!
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Transfer döneminde Fenerbahçe'nin de ilgilendiği isimler arasında yer alan Kyle Walker kariyerine İngiltere'de devam etme kararı aldı.

Premier Lig ekiplerinden Burnley, Manchester City'nin tecrübeli sağ beki Kyle Walker'ı 2 yıllığına kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Walker'ın transferi toplamda şartlara bağlı olarak 6 milyon euro'ya kadar mal olabilir. 



Bu 6 milyon euroluk ücretin tamamı, Walker sezon boyunca maçların %70'inde forma giyerse ve Burnley Premier Lig'de kalırsa ödenecek.

İmza sonrası açıklamada bulunan İngiliz futbolcu, Burnley'de olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Burnley geçen yıl inanılmaz bir savunma performansıyla müthiş bir sezon geçirdi. Ben de heyecan verici görünen kadroya deneyimimi ve kalitemi katmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Futbol kariyerine Sheffield United'da başlayan Walker, Tottenham, Queens Park Rangers, Aston Villa, Milan ve Manchester City'de forma giydi.

İngiliz sağ bek, Manchester City ile birer UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve 6 İngiltere Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

Geçen sezon Championship'i ikinci sırada tamamlayan Burnley, Premier Lig'e yükselmişti.

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