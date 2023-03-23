Washington Wizards forveti Kyle Kuzma, yaklaşmakta olan serbest oyuncu dönemi öncesi, Washington'ın coğrafi konumunu takdir ettiğini söyledi.



Bu yaz sınırsız bir serbest oyuncu olacak Kuzma, Washington DC'nin merkezi konumunu çok sevdiğini belirterek, ailesini ziyaret etmek veya tatil için Karayipler veya Avrupa gibi bölgelere gitmek için çok uygun bir yer olduğunu açıkladı:



"Merkezi, sade ve sakin. Yaşadığım yeri çok seviyorum. İnsanlar beni pek rahatsız etmiyor. Burada hayat kolay ve güzel."



Bu açıklamasıyla kariyerine DC'de devam etmek istediğinin açık sinyallerini veren Kuzma, bu sezon Wizards formasıyla 21.2 sayı, 7.2 ribaund ve 3.7 asist ortalamaları yakaladı.





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