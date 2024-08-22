Kuşadasıspor'a yeni sportif direktör

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup temsilcilerinden Kuşadasıspor'da sportif direktörlük görevine takımın eski futbolcularından Kaan Bartu Büyükyıldırım getirildi.



Kuşadasıspor'da daha önce forma giyen 35 yaşındaki eski futbolcu, kariyerini noktaladıktan sonra Efeler 09 FSK'da kulüp menajeri olarak görev yapmıştı. Büyükyıldırım'ın transfer çalışmaları için takımla Kartepe kampında olduğu öğrenildi. Kuşadasıspor teknik direktörlük görevine ise Bülent Ataman'ı getirmişti.

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