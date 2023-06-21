Kürşat Şahin depremzedeler için gala düzenledi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından bölgeye destekler sürüyor. Loca Fight Clup Kick Boks Turnuvası'da elde edilen tüm gelir depremzedeler yararına kullanılacak. Bu yıl 39'uncusu düzenlenen ve 8 ayrı karşılaşmanın yer aldığı organizasyon kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Dünya şampiyonları Adem Bozkurt ile Behram Recepzade'nin rakiplerini devirdiği organizasyonda ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş da sevilen şarkılarını seslendirdi.

Loca Fight Clup Kick Boks Turnuvası'nda 75 kiloda İranlı sporcu Ali Reza Ghanbari Türk sporcu Ali Göktürk Benli'yi, 81 kiloda Yunan sporcu Nikos Tszotzos Türk sporcu Fatih Erman'ı, 61 kiloda İranlı sporcu Zahra Ghahremani Türk sporcu Müge Değirmenci'yi, 80 kiloda Berat Altıntop Ganalı sporcu Lawrence Nyanyo Nmai'yi, 75 kiloda Mehmet Ali Meriç Azerbaycanlı sporcu Rahim Aliyev'i, 81 kiloda İsa Göçmen Fazliooir Radzhabov'u, 80 kiloda Adem Bozkurt İranlı sporcu Sasan Aminzadeh'i, +95 kiloda Azerbaycanlı sporcu Bahram Rajabzadeh Liberyalı sporcu Moribah Kosiah'ı mağlup etti.

Organizatör Kürşat Şahin, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen deprem felaketi için bir araya geldiklerini dile getirerek, "Bizim sloganımız 'Sizi Asla Unutturmayacağız' 'dı ve asla unutturmayacağız. Oradaki insanlar evlerine gidene kadar da desteğimiz devam edecek. Ben bir Elbistanlı olarak, o bölgenin çocuğu olarak elimden geleni yapacağım. Dünya şampiyonu kardeşlerim ve ekibimle birlikte bugün depremzedelere destek veriyoruz. 8 ülkeden, 8 ayrı sporcuyla, ayrıca iki de tane de kemer maçı yapıyoruz. Bugün hepsi bize destek veriyor. Ayrıca birçok sanatçı kardeşimiz de var" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, ''Elimden geldiğince bu tarz gecelerde bulunmak istiyorum. Özellikle deprem konusundaki hassasiyetimizi de Kürşat ağabey çok güzel bir şekilde dile getirdi. Elimizden geldiğince her şeyi güzel bir şekilde yapmaya çalışacağız. Benim üzerime düşen şarkılarımı söylemek olacaktır. Sporcu kardeşlerimiz de müsabakalarıyla gözlerimizi dolduruyorlar. Bu gecede olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.

Boksör Adem Kılıçcı, "Şu anda depremzedelerimize faydası olacak bir organizasyondayız. Tabii ki bu tarz etkinliklerin çoğalması lazım, iki gün önce de biz yaptık. Çok şükür, deprem bölgesine 13 tane de kütüphane bağışladık. Bugün de buradayız, Kürşat Şahin kardeşimizin gecesine geldik. Birbirinden değerli maçlar ve dövüşçü kardeşlerim var" dedi.