İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Liverpool, yeni sezon öncesinde taraftarlarını yeniden mutlu etti. Liverpool'da görev yapan Jürgen Klopp da kariyerinde 12, Merseyside ekibinde ise 7. kupaya uzanma başarısı gösterdi. Klopp, kupa koleksiyoncusu olma yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyor.



LIVERPOOL TARAFTARLARINI MUTLU ETTİ



Liverpool'un Alman menajeri Jürgen Klopp, Almanya'daki macerasının ardından 2015 yılında Liverpool'un başına geçmişti. Liverpool, Manchester City ile oynadığı zorlu maçta sahadan 3-1 galip ayrılarak Community Shield'ın sahibi oldu.



KLOPP LIVERPOOL'DA 7 KUPA ALDI



8. sezonuna girdiği Liverpool'da 7. kez kupa kaldırma başarısına ulaşan Klopp, bilindiği üzere dünyada 2 kez 'yılın antrenörü' ödülünü kazanmıştı. Klopp, Premier Lig şampiyonluğunun yanı sıra, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, Lig Kupası, FIFA Dünya Kulüpler Kupası, UEFA Süper Kupa ve FA Cup zaferleri yaşadı.



DORTMUND'DA NELER YAPMIŞTI?



Alman çalıştırıcı, bilindiği üzere Borussia Dortmund ve öncesinde de Mainz ekibinde çalıştı. 55 yaşındaki teknik adam, sarı-siyahlı ekipte 2 Bundesliga şampiyonluğu, 2 kez Almanya Süper Kupa ve 1 kez de Almanya Kupası'nı kazanmıştı.





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