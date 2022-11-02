Kuntz'dan 'Tosun Paşa'ya yakın takip

Beşiktaş'ta Cenk Tosun, başarılı performansıyla yeniden Milli Takım'a dönmeye hazırlanıyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Kuntz'dan 'Tosun Paşa'ya yakın takip
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02 Kasım 2022 12:15
Siyah beyazlıların Ümraniyespor'u 5-2 yendiği maçta 2 gol, 1 asiste imza atan Cenk Tosun, A Milli Takım'a dönmeye hazırlanıyor.

Ay-yıldızlı ekibin teknik patronu Stefan Kuntz, deneyimli golcüyü yakından takip ediyor.

Alman teknik adamın, Cenk Tosun'u 16 Kasım'da Diyarbakır'da İskoçya ve 19 Kasım'da Gaziantep'te Çekya ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosuna davet etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

A Milli Takım formasıyla 45 maça çıkan 31 yaşındaki Cenk'in 18 golü bulunuyor.

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