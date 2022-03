Kun Agüero: 'City'de her kupayı kazanmak istedik'

Arjantinli futbolcu Sergio Agüero, eski takımı Manchester City ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Agüero yaptığı açıklamada, "Manchester City'de her şeyi, her maçı ve her kupayı kazanmak istedik. Kulüp, her zaman böyle devam edecek." dedi.



İngiliz ekibinin Şampiyonalar Ligi'ni kazanabileceğini belirten Arjantinli, "Manchester City'nin Premier Lig'i tekrar kazanmak için iyi bir konumda yer aldığını, FA Cup ve Şampiyonlar Ligi'nde de şanslarının yüksek olduğunu düşünüyorum. Zorlu bir rekabet içerisindeler ama bence üç kupayı birden kazanma ihtimalleri oldukça fazla." diyerek sözlerini noktaladı.



Yaz transfer döneminde Manchester City'den ayrılıp Barcelona'ya imza atan Sergio Agüero, yaşadığı kalp rahatsızlığı sebebiyle futbolu bırakmak zorunda kalmıştı.





