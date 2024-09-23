Golden State Warriors forveti Jonathan Kuminga, sözleşme durumunun belirsizliğine değindi ve ulaşılacak herhangi bir sonuçla hiçbir problem yaşamayacağını söyledi.



Dört yıllığı 24,8 milyon dolarlık sözleşmesinin son yılına giren Kuminga'nın Golden State ile uzatma sözleşmesini imzalamak için 31 Ekim'e kadar zamanı bulunuyor.



Son tarihe kadar bir anlaşmaya varılmadığı takdirde, Kuminga önümüzdeki yaz sınırlı serbest oyuncu statüsüne girecek.



Tüm belirsizliklere rağmen Kuminga, The San Francisco Standard'dan Tim Kawakami'ye yaptığı açıklamada sözleşme durumu hakkında strese girmek yerine oyununa ve kişisel gelişimine odaklandığını belirtti:



"Üzerine çok fazla düşünmedim. Odağım bozulsun istemiyorum. Nasıl daha iyi olabilirim, ona odaklanıyorum. Ne kadar iyi oynarsam ve çok şey yaparsam, her şey kendiliğinden çözülecektir.



Böyle şeyleri hiç endişe etmem, çünkü kendimi tanıyorum. Eninde sonunda en önemli şey bir fırsat yakalayabilmek. Ne olacaksa olacak. Tabii ki olmasını çok isterdim. Ama ne olacak bilmiyorum. Başkalarının ne kazandığına bakarsanız, bu sizi yavaşlatır. Ben de yavaşlamak istemiyorum."



Kuminga'nın Warriors'taki üçüncü sezonu, maç başına 16,1 sayı, 4,8 ribaund ve 2,2 asist ortalamalarıyla kariyerinin en yüksek seviyelerine ulaştığı ve gelişme gösterdiği bir sezon olmuştu.



