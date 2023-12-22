2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası final maçında Manchester City ile Fluminense karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan'da oynanan maçı Manchester City 4-0 kazandı.
Manchester City'e kupayı getiren golleri 1 ve 88. dakikada Julian Alvarez, 27. dakikada Nino (K.K), 72. dakikada Philip Foden kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Manchester City, kulüp tarihinde ilk kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu sevincini yaşadı.
Manchester City'e kupayı getiren golleri 1 ve 88. dakikada Julian Alvarez, 27. dakikada Nino (K.K), 72. dakikada Philip Foden kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Manchester City, kulüp tarihinde ilk kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu sevincini yaşadı.
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