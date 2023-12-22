Kulüpler Dünya Kupası Şampiyonu Manchester City!

2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın final maçında, Manchester City, Fluminense'yi 4-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kulüpler Dünya Kupası Şampiyonu Manchester City!
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22 Aralık 2023 22:50
2023 FIFA Kulüpler Dünya Kupası final maçında Manchester City ile Fluminense karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan'da oynanan maçı Manchester City 4-0 kazandı.

Manchester City'e kupayı getiren golleri 1 ve 88. dakikada Julian Alvarez, 27. dakikada Nino (K.K), 72. dakikada Philip Foden kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Manchester City, kulüp tarihinde ilk kez FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu sevincini yaşadı.

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