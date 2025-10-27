27 Ekim
Kulüpler Birliği: "Yargı süreçleri işletilsin"

Kulüpler Birliği, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun duyurduğu Türk hakemliğindeki bahis skandalına dair bir açıklama yayınladı.

27 Ekim 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Kulüpler Birliği: 'Yargı süreçleri işletilsin'
Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklaması sonrası yaptığı açıklamada gösterilen şeffaflığı takdir ettiklerini duyurdu.

Vakfın, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında kamuoyu ile paylaştığı 'profesyonel liglerde görev yapan toplamda 571 aktif hakemden, 371 tanesinin 6 bahis şirketinin biri veya birkaçında hesabının olduğu tespit edildi' bilgisi, futbol camiamızda büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle karşılanmıştır. Kulüpler Birliği olarak Türk futbolunun itibarı ve güvenilirliği açısından son derece hassas olan bu süreçte federasyonumuzun yürüttüğü çalışmaları kıymetli buluyor ve şeffaflık yönünde gösterilen iradeyi takdirle karşılıyoruz." ifadeleri kullanıldı. 

- "Yargı süreçlerinin işletilmesini önemle talep ediyoruz"

Gerekli disiplin sürecinin hemen başlatılmasına vurgu yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Hakemlik müessesesi, futbolun adaletinin teminatıdır. Bu kurumun herhangi bir şekilde etik dışı davranışlarla gölgelenmesine hiçbir şekilde müsamaha gösterilmemelidir. Bununla birlikte her bireyin masumiyet karinesine saygı gösterilmesi gerektiğinin de altını çiziyoruz. Bu çerçevede Futbol Disiplin Talimatı'na aykırı davranışları tespit edilen hakemler hakkında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gerekli disiplin süreçlerinin ivedilikle başlatılmasını, kanunlara aykırı eylemlerde bulunduğu belirlenen kişilerin ise Cumhuriyet savcılıklarınca titizlikle araştırılmasını ve yargı süreçlerinin işletilmesini önemle talep ediyoruz. Kulüpler Birliği olarak Türk futbolunun temiz, adil ve güvenilir bir zeminde ilerlemesi için sürecin hem destekçisi hem de takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."



