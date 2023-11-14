Küllerinden doğan adam: Ante Rebic

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan ancak bekleneni veremeyen Rebic'in performansı yükselmeye başladı.
SON 3 MAÇ, 3 ASİST
Hırvat futbolcu, oynadığı son 3 mücadelede 3 asistle hücum hattına verdiği destek ile dikkat çekti. UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu dördüncü maçında Bodo Glimt'e 2-1 kaybedilen maçta Siyah-Beyazlılar'ın tek golünün asistini yapan Rebic, Süper Lig'de Antalyaspor ve Başakşehir maçlarında da 1'er gol pası vermeyi başardı.
BEĞENİLERİ KAZANDI
Sezon başında kadroya katılan ve kondisyon eksikliğinin yanı sıra yaşadığı sakatlıklar sebebiyle fazla forma şansı bulamayan 30 yaşındaki orta saha gösterdiği performansla taraftarlarının büyük beğenisini topladı.
Hırvat isim, 12 müsabakada 348 dakika süre alırken siyah-beyazlı forma ile henüz gol sevinci yaşayamadı.
SON 3 MAÇ, 3 ASİST
Hırvat futbolcu, oynadığı son 3 mücadelede 3 asistle hücum hattına verdiği destek ile dikkat çekti. UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu dördüncü maçında Bodo Glimt'e 2-1 kaybedilen maçta Siyah-Beyazlılar'ın tek golünün asistini yapan Rebic, Süper Lig'de Antalyaspor ve Başakşehir maçlarında da 1'er gol pası vermeyi başardı.
BEĞENİLERİ KAZANDI
Sezon başında kadroya katılan ve kondisyon eksikliğinin yanı sıra yaşadığı sakatlıklar sebebiyle fazla forma şansı bulamayan 30 yaşındaki orta saha gösterdiği performansla taraftarlarının büyük beğenisini topladı.
Hırvat isim, 12 müsabakada 348 dakika süre alırken siyah-beyazlı forma ile henüz gol sevinci yaşayamadı.