Küllerinden doğan adam: Ante Rebic

Son haftalarda gösterdiği performansla taraftarın büyük beğenisini kazanan Ante Rebic, 3 karşılaşmada 3 asist yaparak Beşiktaş'ta yeniden doğdu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Küllerinden doğan adam: Ante Rebic
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14 Kasım 2023 08:54
Son güncelleme 14 Kasım 2023 08:55
Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan ancak bekleneni veremeyen Rebic'in performansı yükselmeye başladı.

SON 3 MAÇ, 3 ASİST 

Hırvat futbolcu, oynadığı son 3 mücadelede 3 asistle hücum hattına verdiği destek ile dikkat çekti. UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu dördüncü maçında Bodo Glimt'e 2-1 kaybedilen maçta Siyah-Beyazlılar'ın tek golünün asistini yapan Rebic, Süper Lig'de Antalyaspor ve Başakşehir maçlarında da 1'er gol pası vermeyi başardı.

BEĞENİLERİ KAZANDI

Sezon başında kadroya katılan ve kondisyon eksikliğinin yanı sıra yaşadığı sakatlıklar sebebiyle fazla forma şansı bulamayan 30 yaşındaki orta saha gösterdiği performansla taraftarlarının büyük beğenisini topladı.

Hırvat isim, 12 müsabakada 348 dakika süre alırken siyah-beyazlı forma ile henüz gol sevinci yaşayamadı. 



 

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