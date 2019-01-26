Müzik öğretmeninin tavsiyesi üzerine Karadeniz kemençesi öğrenmeye başlayan ve kısa sürede ilerleyip ezgiler çıkartan 10 yaşındaki Galatasaray Ortaokulu öğrencisi Şevval Kabahasanoğlu, taraftarı olduğu Trabzonspor tribünlerini kemençesiyle coşturmak istiyor.Trabzonlu Mehmet-Emine Kabahasanoğlu çiftinin çocukları Şevval Kabahasanoğlu'nun yeteneğini fark eden müzik öğretmeni, onu Karadeniz müziğinin en önemli enstrümanı kemençeye yönlendirdi.Kısa sürede kemençe öğrenen ve ezgiler çıkarmaya başlayan Kabahasanoğlu, Galatasaray Ortaokulu'ndan arkadaşlarının da ilgi odağı haline geldi. Şevval, boş zamanlarında Ümraniye Trabzon Yomralılar Derneğinde kemençe çalıyor, horon oynuyor.Şevval Kabahasanoğlu, yaptığı açıklamada, Trabzonspor taraftarı olduğunu belirterek, "Trabzonspor'un müsabakadan galip geldiği her maç sonrası evde kemençe çalıyorum. En büyük hayallerimden biri Trabzonspor maçında kemençe çalmak." ifadelerini kullandı.En büyük desteği ailesinden gördüğünü anlatan minik Şevval, arkadaşlarının da kemençeye ilgi duyduğunu, bunun da kendisini mutlu ettiğini söyledi.Arkadaşlarının sık sık kendisinden okulda kemençe çalmasını istediğini dile getiren Şevval Kabahasanoğlu, "Onlara horon figürleri öğretiyorum. Horon parçalarını çaldığım zaman oynuyorlar. Sınıf arkadaşlarımın sürekli kemençe çalmamı istemesi ve horon oynamaları beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.İleride cerrah olmak istediğini de aktaran Şevval Kabahasanoğlu ancak müziği hiçbir zaman bırakmayacağını söyledi. Kabahasanoğlu, piyano da öğrendiğini anlattı.Baba Mehmet Kabahasanoğlu ise kızının kemençeye ilgisinin küçük yaşlarda başladığını belirtti.Şevval'in Ümraniye Yomralılar Derneğinde folklor ekibine kemençesi ile eşlik ettiğini anlatan Kabahasanoğlu, "Kızımı örnek alan aileler, kemençe satın alıp çocuklarını kursa yazdırıyor. Kızımla gurur duyuyorum." dedi.