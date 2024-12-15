Krzysztof Piatek: "Harika bir takıma karşı oynadık"

Başakşehirli Krzysztof Piatek, Fenerbahçe'ye mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Krzysztof Piatek: 'Harika bir takıma karşı oynadık'
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15 Aralık 2024 22:14
Başakşehirli Krzysztof Piatek, Fenerbahçe'ye mağlup oldukları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Piatek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Gerçekten zor bir maçtı. Harika bir takıma karşı oynadık. 10 kişi kaldık. Gerçekten zor bir durumdu. İkinci yarı planımız işliyordu. Kompakt kalmamız gerektiğini, golü bulacağımızı konuştuk. Sonrasında Fenerbahçe kaliteli oyuncularıyla golü buldu ve kazandı."

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