Krzysztof Piatek: 'Harika bir takıma karşı oynadık'

Başakşehirli Krzysztof Piatek, Fenerbahçe'ye mağlup oldukları maçın ardından açıklamalar yaptı.



Piatek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Gerçekten zor bir maçtı. Harika bir takıma karşı oynadık. 10 kişi kaldık. Gerçekten zor bir durumdu. İkinci yarı planımız işliyordu. Kompakt kalmamız gerektiğini, golü bulacağımızı konuştuk. Sonrasında Fenerbahçe kaliteli oyuncularıyla golü buldu ve kazandı."



