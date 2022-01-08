Almanya Bundesliga'da 18. hafta karşılaşmasında Leverkusen, Union Berlin'i ağırladı.



BayArena'da oynanan müsabaka, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.



Ev sahibi ekip Leverkusen'in gollerini 38. dakikada Shick ve 84. dakikada Tah kaydetti. Union Berlin'in sayıları ise 45. ve 50. dakikalarda Promel'den geldi.



Union Berlin'de 2. golün asistini Max Kruse yaptı.



Bu sonucun ardından üst üste 4 maçtır kazanamayan Leverkusen, 29 puanla 5. sırada yer aldı. Son 3 maçta 2. beraberliğini alan Union Berlin ise 29 puanla 6. sırada yer buldu.



Leverkusen, gelecek hafta Mönchengladbach deplasmanına gidecek. Union Berlin ise Hoffenheim'ı ağırlayacak.



Bundesliga'da hafta 17.30 seansının diğer sonuçları şu şekilde;



Freiburg 2-2 Bielefeld

Fürth 0-0 Stuttgart

Hoffenheim 3-1 Augsburg

Leipzig 4-1 Mainz





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