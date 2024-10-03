Kroos'tan Dünya Kulüpler Kupası tepkisi!

Alman eski yıldız Toni Kroos, FIFA'nın yeni Kulüpler Dünya Kupası formatına tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Kroos'tan Dünya Kulüpler Kupası tepkisi!
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03 Ekim 2024 17:49
Alman eski yıldız Toni Kroos, FIFA'nın yeni Kulüpler Dünya Kupası formatına tepkide bulundu.

Kroos, "Turnuvayı iyi bir şekilde takip etmeyeceğim. Futbol otoriteleri bir noktada uyanmalı ve futbolcular hakkında daha fazla, para hakkında biraz daha az düşünmeye başlamalı." sözlerini kullandı.

Alman eski yıldız ayrıca, "Böyle bir turnuva tek kelimeyle sorumsuzlul. Kötü bir kupa olacak. Bir noktada oyuncular kopma yaşayacaklar." sözlerini sarf etti.

TURNUVA NE ZAMAN?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası gelecek yaz 15 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenecek. Kulüpler Dünya Kupası'na 6 konfederasyondan 32 takım katılacak.

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